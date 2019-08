19.08.2019 14:46

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Porf. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Uluslararası öğrencilerin de yoğun bir talebi var. Türkiye, uluslararası öğrencilerin ikinci evi. Her geçen yıl Balkanlar olmak üzere ilgi çok yüksek." dedi.

TÜ'de 2019-2020 akademik yılı öğrenci kayıtları başladı. Balkan Kongre Merkezi'ne evraklarıyla gelen öğrenciler, yetkililerin yardımıyla kayıtlarını yaptırdı.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜ'nün Türkiye ve Balkanlar'ın en gözde üniversitelerinin başında geldiğini söyledi.

Öğrenci kayıtlarının başladığını belirten Tabakoğlu, "Üniversitelere can, kan geldi. Yeni kayıtlar yapılıyor. Bu yıl 7 bin 491 evladımızı Trakya Üniversitesi ailesine katacağız. Neredeyse yüzde yüz doluluk oranıyla çalışıyoruz. Hem uluslararası arenadan hem Balkanlardan hem de yurdumuzdan ilgi yüksek." dedi.

Trakya Üniversitesi'nin bölgenin en eski ve köklü eğitim kurumu olduğunu dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrenciler gittiğinde sokaklar tenhalaşır, bir mahzunlaşır. Şimdi o heyecan tekrar yeni öğrencilerle geldi. Güzel öğrencilerimizin heyecanıyla üniversitemiz ve şehrimiz şenlenecek. Onları burada en iyi şekilde karşılıyoruz.

Uluslararası öğrencilerin de yoğun bir talebi var. Türkiye, uluslararası öğrencilerin ikinci evi. Her geçen yıl Balkanlar olmak üzere ilgi çok yüksek. 2 yıl önce bin 700 olan uluslararası öğrenci sayımızı geçen yıl 3 bin 300'e çıkarmıştık. Bu sene de çok yüksek bir oranla kayıtlara başladık. İlk iki ilanımızı yaptık. Üçüncü ilanımızı da yapacağız daha bin, bin 500 uluslararası öğrencilerden yeni kayıt bekliyoruz. Buda bu yıl 4 bine ulaşacak bir öğrenci sayısı anlamına geliyor. Biz mutlu eden ve gururlandıran bir gelişme bu."

Rektör Tabakoğlu, 2023'te 10 uluslararası öğrenciyi hedeflediklerini ve bu yönde çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Rektör Tabakoğlu, açıklamasının ardından öğrenci kaydı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA