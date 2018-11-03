Türkiye Uluslararası Kilit Ortaklarımızdan Biridir"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'nin sadece bir komşu değil, uluslararası kilit bir ortak olduğunu belirterek "Bizim milletlerimizin yararı için işbirliği yapmaya hazırız. Bizim işbirliğimizi gerçek stratejik anlamı var ve biz devam etmek istiyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi oturumuna geçildi. Oturumun ardından Türkiye-Ukrayna arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey sonuçlarına ilişkin ortak bildiri imzalandı. İmza törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ortak basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN SADECE KOMŞU DEĞİL, ULUSLARARASI KİLİT ORTAKLARIMIZDAN BİRİDİR"

Orta basın toplantısında konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Misafirperver Türk toprağında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye bizim için sadece komşu değil, uluslararası sahada devletimizin kilit ortaklarından biridir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaklaşık 2 saatlik çok sıcak bir ortamda görüşme yaptık. Sonrada heyetler arası toplantıda yaklaşık 2 saat sürdü. Aramızdaki ilişkilerimizin gündemi gerçekten geniş olduğunu gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Ukrayna ve kendimin iyi dostluğum ve ortağın var olduğuna bir kez daha ikna oldum. Sayın Erdoğan'la başkanlık ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik toplantının son derece verimli geçtiğini düşünüyorum. Siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik anlamında tarafların çok etkin bir şekilde mevcut olan engelleri aşma imkanı olduğunu gösterdiler. Mevcut şartlar önceliğimiz güvenlik ve askeri teknik işbirliğiydi. Sayın Cumhurbaşkanına verdiği destekten dolayı ve Kırım'ın işgalini tanımadığı için ve Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna saldırısını kınadığı için teşekkür ederim" dedi.

"BM BARIŞ GÜCÜ OLUŞTURULACAKSA TÜRKİYE'NİN KATILMASINI İSTİYORUZ"

Rusya'da tutulan siyasi mahkumlarla ilgili teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Poroşenko, "Siyasi mahkumların Rusya'dan yasa dışı tutulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda bize gösterilen yardımı büyük bir takdirle karşılıyoruz. Bu konuda koordineli bir şekilde işbirliğimize devam edeceğiz. Bizim için önemli olan Türkiye'nin Kırım'da işgalci yönetim tarafından insan haklarının çiğnenmesi ve kültürel mirasın yok edilmesi, uzak durmaması, gerek ikili düzeyde gerekse uluslararası ölçüde beraber çalışma kararımızı teyit ettik. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün konuşlandırılması için bir karar olacaksa eğer Türkiye'nin barış gücüne katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE YÜZDE 20 GÜZEL RAKAM AMA HEDEFLERİMİZ DAHA FAZLA"

İki ülke arasındaki hedeflerin daha yüksek olduğunu söyleyen Poroşenko, "Sayın Cumhurbaşkanın da dediği gibi serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması için talimat verdik. Bunun gerçekten olmasını istiyoruz. Yüzde 20 diye bir rakam var, gerek ticaret ve yatırımların, turist sayısındaki artış yüzde 20'dir. Bu gerçekten güzel bir rakam ama hedeflerimiz daha fazladır, bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda çok seviniyoruz. TİKA ile sürdürdüğümüz işbirliğimiz bugün hukuki bir temele kavuştu. Çünkü sizin gözlerinizin önünde bir anlaşma imzalandı. Seviniyorum ki bu anlaşma ile alt yapı geliştirilmesi söz konusu olacak. İkili yük taşımacılığı dahil ulaştırmada önemli aşama kaydettik. Ülkelerimizin potansiyellerini daha yüksek düzeye getirecek. Askeri teknik alanda ulaştığımız sonuçlardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür etmek istiyorum. Yaptığımız gibi bu konular üzerinde çok durmayıp yorum yapmayacağız" diye konuştu.

"BİZİM İŞBİRLİĞİMİZİN GERÇEKTEN STRATEJİK ANLAMI VAR VE BİZ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Kültürel işbirliğinin gelişmesinden memnun olduğunu dile getiren Poroşenko, "Ukraynalı yönetmenin filmi İstanbul Boğaziçi Festivali'nde ödül aldı. Bu sonuçlar her ikimiz için çok memnuniyet verici. Yarın programımızda bir savunma sanayi şirketini ziyaret edeceğiz. Antalya'ya geçeceğiz ve konsolosluk açılacak. Türkiye'nin güneyinde yaşayan Ukraynalılara yardımcı olacak. Bunu hem Ukrayna'da hem Türkiye'de anlıyorlar. Bu konuda bir sonraki hedef sosyal koruma anlaşmasının imzalanmasıdır. Bizim milletlerimizin yararı için işbirliği yapmaya hazırız. Bizim işbirliğimizi gerçek stratejik anlamı var ve biz devam etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyetiyle beraber Ukrayna'ya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)