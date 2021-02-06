Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin'de yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı
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Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin'de yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı

06.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:30
Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin'de yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UCM'nin 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kararla ilgili, "İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır." değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında BM Genel Kurulu'nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına Koruma Sağlanmasına İlişkin Karar'ın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır. UCM kararının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına karşı caydırıcılık tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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