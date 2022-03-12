Türkiye, Ukraynalı göçmenleri ağırlayan ülkelerle tecrübe paylaşımında bulunuyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ukrayna ombudsmanıyla temasta olduğunu belirterek, "Ukraynalıların göç ettiği ülkelerin ombudsmanlarıyla tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Şu anda Ukrayna'dan kaçan, göç eden ve mülteci, göçmen durumuna düşen insanlara nasıl destek olabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz." dedi.

Bir programa katılmak üzere geldiği Konya'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) hak arama kurumu olduğunu söyledi.

KDK'ye 2021'de 20 bine yakın başvuru alındığını aktaran Malkoç, bunların önemli bir kısmının karara bağlandığını ifade etti.

KDK'de alınan kararlar binlerce davanın açılmasını engelliyor

Malkoç, 100 bine yakın davanın yargıya intikal etmesini önlediklerini belirterek, "Dolayısıyla bu davaları yargıya intikal etmeden çözmüş olduk. Verdiğimiz bir karar yüzlerce, belki binlerce davanın açılmasına engel oluyor. KDK'nin, bir yönü de bu. Dünyadaki bütün ombudsmanlıkların bu tür çalışmaları var. O açıdan çok memnunuz." diye konuştu.

"Umut ediyoruz ki bir an önce ateşkes olur"

Türkiye'nin etrafında son 30 yılda birçok savaş yaşandığına değinen Malkoç, her savaşın da ülkeye yansıması olduğunu anlattı.

Malkoç, ABD ve bazı Batı ülkelerinin savaşlarda hiç insan haklarını hatırlamadığını, ölenleri de umursamadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çoluğu çocuğu, kadınları hiç dikkate almadılar. Türk milleti olarak insan onuruna, haysiyetine, insana değer veren bir medeniyetten geliyoruz. Şimdi de Ukrayna'da bir savaş çıktı. Savaş felakettir, büyük bir kötülüktür. İnsanın hayatına mal olan, hak ve onurunu ayaklar altına alan kötü bir yöntemdir. Keşke bu savaş olmasaydı. Strazburg'daki insan hakları kurumlarıyla temas halindeydik. Avrupa'nın bütün kurumları, herkes bu savaştan etkilendi. İlk defa insan ölmüyor, savaş çıkmıyor. Bunun acısını çektik. Yemen'de iki savaşın, Suriye'nin, Libya'nın acısını çektik. Azerbaycan'ın işgalinin acısını çektik. Avrupa ve Amerika'ya hikaye gibi geliyordu. Şimdi çok yakından hissettiler. Umut ediyoruz ki bir an önce ateşkes olur. Arkasından barış gelir. Temennimiz, duamız bu."

"Ukrayna ombudsmanıyla temas halindeyiz"

Savaşın durması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabası olduğuna dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

"Bütün dünyanın desteklemesi gerekiyor. Dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara gözümüzü, gönlümüzü açmışız. Ukrayna'da Kızılay ve benzeri kuruluşlarımız gereken yardım ve desteği yapıyor. Bu anlamda oraya da yardım yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ukrayna ombudsmanıyla temas halindeyiz. Şu anda Ukrayna'dan kaçan, göç eden ve mülteci, göçmen durumuna düşen insanlara nasıl destek olabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve diğer çevredeki ülkelerin ombudsmanlarına mektup yazdım. Türkiye'nin göçmenler konusunda on yıllık tecrübesi var. KDK'nin bu konuda çok sayıda raporu var. 'Mutlaka Türkiye'nin tecrübesinden faydalanın.' dedik. Cumhurbaşkanımızın ateşkes ve barış görüşmeleri çabasını dünyanın desteklemesi gerekiyor. Şu anda Ukraynalıların göç ettiği ülkelerin ombudsmanlarıyla tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Onlarla bu konuda güzel bir çalışma yapacağız."