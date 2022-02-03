Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sona erdi - Haberler
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Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sona erdi

AA, Kaan Bozdoğan - Güncel
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Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sona erdi

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısı sona erdi.

Türkiye- Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10. Toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Marinskiy Sarayı'ndaki ikili görüşmesinin ardından konsey toplantısına geçildi.

Toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.

Konsey toplantısı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Haber

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