Türkiye-Ukrayna İlişkisinde İHA'lar Nasıl Ön Plana Çıktı?
DailyMotion.com - Güncel
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Savunma sanayi sektörü uzmanı Arda Mevlütoğlu, Türkiye'nin 2021 yılında savunma ihracatının İHA'lar nedeniyle arttığına işaret ederek uçak, helikopter ve İHA satın alan Ukrayna'nın önemli bir alıcı ülke olduğunu söyledi.
Savunma sanayi sektörü uzmanı Arda Mevlütoğlu, Türkiye'nin 2021 yılında savunma ihracatının İHA'lar nedeniyle arttığına işaret ederek uçak, helikopter ve İHA satın alan Ukrayna'nın önemli bir alıcı ülke olduğunu söyledi
DailyMotion.com - Güncel