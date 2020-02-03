Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları
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Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.

03.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:18
Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları

Cumhurbaşkanı , Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Kaynak: AA
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