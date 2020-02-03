Türkiye-Ukrayna arasında iş birliği anlaşmaları
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi.
03.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:18
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı dolayısıyla resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le birlikte düzenleyeceği ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında iş birliği anlaşmalarına imza attı.
Kaynak: AA