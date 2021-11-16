Türkiye, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen intihar saldırılarını kınadı - Haberler
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Türkiye, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen intihar saldırılarını kınadı

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Türkiye, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen intihar saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın başkenti Kampala'da gerçekleşen intihar saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Uganda'nın başkenti Kampala'da gerçekleşen intihar saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kampala'da düzenlenen saldırılar nedeniyle aralarında polis memurlarının da olduğu birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine, dost Uganda hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kampala'da gün içinde biri kentteki polis merkezi, diğeri ise meclis binası yakınındaki bir caddede 2 intihar saldırısı düzenlenmişti. Uganda polisi patlamalarda ilk belirlemelere göre en az üç 3 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Polis, saldırılardan ABD'nin DEAŞ'la bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) sorumlu olduğunu bildirmişti.

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AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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