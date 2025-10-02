Türkiye UEFA ülke puanı kaç, güncel UEFA ülkeler sıralaması nedir?

Bu sıralama, son beş sezonun (2020–21'den 2024–25'e kadar) Avrupa kupası performanslarının toplamıyla oluşturulur ve UEFA tarafından ülkelerin turnuvalara kaç takım gönderebileceğini belirlemede esas alınır. Peki, güncel durumda Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç ve son listede hangi sırada yer alıyor?

UEFA ÜLKE PUANI NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

UEFA ülke puanı, bir ülkenin takımlarının Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde elde ettikleri puanların, o sezonda turnuvalara katılan kulüp sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar.

• Galibiyet: 2 puan

• Beraberlik: 1 puan

• Eleme turlarında galibiyet: 1 puan

• Eleme turlarında beraberlik: 0,5 puan

Bu sistem, ülkelerin Avrupa kupalarındaki başarı seviyesini ortaya koyar.

TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE SIRALAMASINDAKİ KONUMU

2025–26 sezonu için 24 Temmuz 2025 itibarıyla güncellenen tabloda Türkiye, 40.800 puanla 9. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, son beş sezonda (2020–21'den 2024–25'e kadar) kulüplerin topladığı puanların toplamına dayalıdır. UEFA, bu katsayıyı ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını belirlemede kullanır.

AVANTAJLAR VE SONUÇLAR

AVRUPA KUPALARINDA KONTENJAN AVANTAJI

Türkiye, mevcut konumu sayesinde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne doğrudan veya eleme turlarıyla katılacak kulüp sayısını güvence altına almıştır.

EKONOMİK VE İMAJ FAYDALARI

Ülke sıralamasındaki yükseliş, kulüplerin sponsorluk ve gelir fırsatlarını artırır. Ayrıca UEFA'nın yeni gelir paylaşım sisteminde üst dilimlerde yer alma avantajı sağlar.

REKABET DENGESİ

9. sıradaki konum, Türkiye kulüplerine hem güçlü hem de dengeli bir mücadele ortamı sunmaktadır. Puanların yükselmesi durumunda ilk 8'e girme ihtimali daha da güçlenecektir.

GELECEK İÇİN HEDEFLER

• Kulüplerin Avrupa arenasında başarılı sonuçlar almaya devam etmesi, Türkiye'nin 9. sıradaki yerini koruması veya daha yukarı çıkması için kritik önem taşır.

• Özellikle Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde ilerleyen turlara kalınması, ekstra puanlar kazandırarak Türkiye'yi Hollanda, Portekiz ve Belçika gibi rakiplerin önüne geçirebilir.

• Kulüplerin bütçe yönetimi, altyapıya yapılacak yatırımlar ve doğru teknik kadro tercihleri, uzun vadede ülke puanına doğrudan etki eder.

Türkiye'nin bu konumunu koruyabilmesi için kulüplerin Avrupa'daki performansı belirleyici olacaktır. Önümüzdeki sezon alınacak sonuçlar, ülkenin kontenjan haritasını şekillendirecektir.

İşte 2 Ekim Perşembe UEFA ülke puanı sıralaması:

İngiltere – 97.338

• İtalya – 86.516

• İspanya – 80.703

• Almanya – 77.258

• Fransa – 69.819

• Hollanda – 62.366

• Portekiz – 59.066

• Belçika – 56.150

• Türkiye – 44.400

• Çekya – 41.100

Not : Listeye bugünün maçları dahil değildir.