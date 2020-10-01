Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? 12. sıra ve 13. sıranın anlamı ne? Ukrayna kaçınıcı sırada, İskoçya kaçıncı sırada?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? 12. sıra ve 13. sıranın anlamı ne? Ukrayna kaçınıcı sırada, İskoçya kaçıncı sırada?

01.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:19
Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? 12. sıra ve 13. sıranın anlamı ne? Ukrayna kaçınıcı sırada, İskoçya kaçıncı sırada?

Takımlarımızın Avrupa'da son dönemde başarısız sonuçlar alması sonrası ülke sıralaması sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, 12. sıra ve 13. sıranın anlamı ne? Ukrayna kaçınıcı sırada, İskoçya kaçıncı sırada? Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada?

Kulüplerimizin Avrupa'da çıkacağı müsabakaları yakından ilgilendiren ve kura aşamalarında kritik öneme sahip olan UEFA puan sıralaması sporseverlerin merak konusu olmaya devam ediyor. Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? 12. sıra ve 13. sıranın anlamı ne? Ukrayna kaçınıcı sırada, İskoçya kaçıncı sırada?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUAN SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray'ın hemen arkamızdaki İskoçya'nın ekibi Rangers ile oynayacağı maçın önemi bir kat daha arttı. Sarı-kırmızılı takım bugün deplasmandaki mücadeleyi kaybederse 13. sıraya düşme ihtimalimiz çok yükselecek. Ayrıca ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Demir Grup Sivasspor'un toplayacağı puanlar da kritik değere sahip.

12. SIRA VE 13. SIRANIN ANLAMI NE?

11. sıradaki yerini kaybetmemek için Ukrayna ve İskoçya ekiplerinin başarısızlığını bekleyen Türkiye, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Gent'i 3-0 yenip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasıyla bir basamak geriledi ve 12. sıraya düştü. Sezon sonunda bu basamakta kalmamız durumunda 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak. UEFA ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerilememiz durumunda Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız da olmayacak.

11. sıraya tekrar yükselmemiz halinde ise ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde de Kupa 1'e gitme şansı bulursa 2022-23 sezonunda Devler Ligi gruplarına direkt gidebileceğiz.

UKRAYNA KAÇINICI SIRADA, İSKOÇYA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? 12. sıra ve 13. sıranın anlamı ne? Ukrayna kaçınıcı sırada, İskoçya kaçıncı sırada?

İlgili Haberler

Rangers – Galatasaray maçı ne zaman? Rangers – Galatasaray nerede oynanacak? Rangers – Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi?
Rangers – Galatasaray maçı ne zaman? Rangers – Galatasaray nerede oynanacak? Rangers – Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz mi?
Rangers Galatasaray şifresiz mi? Rangers Galatasaray maçı ne zaman? Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray ilk 11'i!
Rangers Galatasaray şifresiz mi? Rangers Galatasaray maçı ne zaman? Rangers Galatasaray maçı hangi kanalda? Rangers Galatasaray ilk 11'i!
Şems suresi nedir? Şems suresi okunuşu ve yazılışı - Şems suresi Türkçe meali ve Arapça oku ve sesli dinle! Şems nedir?
Şems suresi nedir? Şems suresi okunuşu ve yazılışı - Şems suresi Türkçe meali ve Arapça oku ve sesli dinle! Şems nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Halil Sezai Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Ali Palabıyık Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kamu Çocuk Bakan Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye UEFA ülke puan sıralamasında kaçıncı sırada? 12. sıra ve 13. sıranın anlamı ne? Ukrayna kaçınıcı sırada, İskoçya kaçıncı sırada? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 12:19:32. #1.14#
title