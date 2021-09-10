Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası

AA - Haberler | Spor
Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası

Edirneli güreşçi Görkem Karabıyıklıdan İzmir'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Edirneli güreşçi Görkem Karabıyıklıdan İzmir'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu'nun ortaklaşa organize ettiği şampiyonaya 30 ilden 230 sporcunun katıldığı belirtildi.

Karabıyıklıdan'ın rakiplerini yenerek üçüncü olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne Belediyesinin güreşçisi Görkem Karabıyıklıdan, yeni bir başarıya imza atarak bir madalyanın daha sahibi oldu. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan güreşlerde Edirneli güreşçi Görkem Karabıyıklıdan, rakiplerini yenerek üçüncülüğü göğüsledi. Yağlı ve minder güreşlerinde elde ettiği başarılarla göz dolduran Karabıyıklıdan, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkürlerini sundu."

AA - Spor Haberleri
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

 Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti

 Hollanda hezimeti sonrası istifa çağrıları yapılan Şenol Güneş'in tazminatının 52.5 milyon TL olduğu ortaya çıktı

Hollanda hezimeti sonrası istifa çağrıları yapılan Şenol Güneş'in tazminatının 52.5 milyon TL olduğu ortaya çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:42:00. #1.17#