Edirneli güreşçi Görkem Karabıyıklıdan İzmir'de düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu'nun ortaklaşa organize ettiği şampiyonaya 30 ilden 230 sporcunun katıldığı belirtildi.

Karabıyıklıdan'ın rakiplerini yenerek üçüncü olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne Belediyesinin güreşçisi Görkem Karabıyıklıdan, yeni bir başarıya imza atarak bir madalyanın daha sahibi oldu. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan güreşlerde Edirneli güreşçi Görkem Karabıyıklıdan, rakiplerini yenerek üçüncülüğü göğüsledi. Yağlı ve minder güreşlerinde elde ettiği başarılarla göz dolduran Karabıyıklıdan, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkürlerini sundu."

AA - Spor Haberleri