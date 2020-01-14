Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi
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Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.

14.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:50
Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi

Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği " Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.

Öğretmenleri makamında ağırlayan Tevke, başarılarından dolayı tebrik etti.

Turnuvanın öğretmenler arasındaki dayanışma ve kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Tevke, Özalp ekibinin 3'üncü olmasına sevindiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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