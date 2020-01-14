Türkiye üçüncüsü olan öğretmenlere başarı belgesi
Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.
Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, bakanlığın düzenlediği "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"nda Türkiye 3'üncüsü olan Özalp Milli Eğitim Müdürlüğü Kadın Basketbol Takımına başarı belgesi verdi.
Öğretmenleri makamında ağırlayan Tevke, başarılarından dolayı tebrik etti.
Turnuvanın öğretmenler arasındaki dayanışma ve kaynaşmaya vesile olduğunu belirten Tevke, Özalp ekibinin 3'üncü olmasına sevindiklerini söyledi.