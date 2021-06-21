Türkiye üçüncüsü ikiz kardeşler Kabakcı'yı ziyaret etti
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Türkiye üçüncüsü ikiz kardeşler Kabakcı'yı ziyaret etti

Türkiye üçüncüsü ikiz kardeşler Kabakcı'yı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da yapılan Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında iki bronz madalya alarak Kayseri'ye dönen ikiz kardeşler Durak ve Adnan Bilen, antrenörleri ve ailesi ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Antalya'da yapılan Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında iki bronz madalya alarak Kayseri'ye dönen ikiz kardeşler Durak ve Adnan Bilen, antrenörleri ve ailesi ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 9-15 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 11-12-13 yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Kayserili ikiz kardeşler Durak ve Adnan Bilen 62 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak iki bronz madalya kazandı.

Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden İkiz kardeşler sevinçlerini İl Müdürü Kabakcı ile paylaştı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonadan üçüncülük ile dönen ikiz kardeşleri ve antrenörleri Muhyettin Uzun'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye üçüncüsü ikiz kardeşler Kabakcı'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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