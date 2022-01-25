Türkiye üçüncüsü Erdek'ten çıktı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da düzenlenen U-14 Salon Atletizm Şampiyonası'na katıldı.

U-14 Salon Atletizm Şampiyonası'nda 200 Metre Erkeklerde kürsüde yer alan Erdem Parlak 200 Metre Türkiye üçüncüsü, Aras Gürer 200 Metre Türkiye dördüncüsü oldu. Ayrıca Erdem Parlak 60 Metre Türkiye dördüncüsü olurken, Yağmur Güner Yüksek Atlama Türkiye beşincisi oldu. İstanbul'da gerçekleşen şampiyonayı değerlendiren Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Türkiye Atletizm Milli Takımı Antrenörü Niyazi Gülhan, "En küçük yarışma grubumuz madalyalarla, Türkiye dereceleriyle güzel bir tecrübe kazanıp, başarılı ablalarının abilerinin yollarından gitmeye başladılar, hepsini tebrik ediyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bu yarışma için sporcularımıza malzeme ve araç konusunda destekte bulunan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'a çok teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR