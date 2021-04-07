Türkiye üçüncüsü Başkan Çetin'in misafiri oldu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında üçüncü olan Muhammed Bilal Çakmak'ı makamında ağırladı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında üçüncü olan Muhammed Bilal Çakmak'ı makamında ağırladı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın ülke çapında gerçekleştirdiği 10-13 yaş arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Pursaklar Medine İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Bilal Çakmak, Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Bu büyük sevince ortak olan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Muhammed Bilal Çakmak'ı makamında ağırlayarak başarılarından dolayı tebrik edip hediye verdi.

İlçede öğrenim gören öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'e ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirten Başkan Çetin, "İlçemizi iftiharla temsil eden Muhammed Bilal Çakmak, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında üçüncü olarak bizleri gururlandırdı. Genç kardeşimizin başarılarının devamını diliyor, eğitiminde emek veren öğretmenleri ve ailesini de kutluyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı