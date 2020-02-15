Türkiye üçüncülerinden İl Müdürüne ziyaret

15.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:22

DÜZCE (İHA) – İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan 3 genç Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti.



İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonasında Düzce'yi temsil eden 61 kilogramda Umutcan Arı, 51 kilogramda Yunus Emre Caklı ve 65 Kilogramda Muhammet Öğretici düzenlenen şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyona sonrasında Düzce'ye dönen sporcular antrenör Mesut Yılmaz ile birlikte Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Gençlere başarılarından dolayı tebrik eden Müdür Yazıcı, şampiyonlara gençlik ve spor il müdürlüğü tarafından oluşturulan çantalardan hediye ederek bir sonraki şampiyona gençlerden şampiyonluk beklediğini dile getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA