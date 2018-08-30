"Türkiye üçlü liderler zirvesiyle bölge sorunlarına kalıcı çözüm arayışında"

Ekber Karabağ/ Tahran, 30 Ağustos (DHA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, Türkiye'nin Tahran'da düzenlenecek üçlü liderler zirvesiyle bölgedeki mevcut gerilimin giderilmesi için kalıcı ve adil bir çözüm arayışı içinde olduğunu söyledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tahran'daki Büyükelçilik konutunda verdiği resepsiyonda konuşan Tekin, Türkiye ve İran'ın bölge güvenliği tehdit eden sorunlara karşı yakın bir işbirliği içinde olduğunu söyledi.

İranlı ve yabancı siyasi ve askeri misyon şeflerinin katıldığı toplantıda söz alan Büyükelçi Tekin, "Türkiye, yaptığı çabalarla bölgede devam eden gerilim ve çatışmaların giderilmesi için uzun vadeli ve adil bir çözüm arayışı içindedir. Tahran'da düzenlenecek Türkiye-İran-Rusya üçlü liderler zirvesi de bu çabaların bir parçasıdır" diye konuştu.

Türkiye - İran arasındaki üst düzeyli askeri temasların son dönemde arttığına dikkat çeken Tekin, Türkiye'nin İran'la bu alanda ilişkilerinin artmasının üçüncü diğer ülkelere karşı yapılmadığını ve tek hedefin bölgede istikalar ve güvenliğin güçlenmesinin olduğunun altını çizdi.

Liderler zirvesinin yeri değişti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 7 Eylül'de İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin merkezi Tebriz'de yapılması planlan üçlü liderler zirvesinin yeri Tebriz'den Tahran'a aktarıldı. (Fotoğraflı)