Türkiye U21 maçına teknik direktörlerden yoğun ilgi

Türkiye U21 ile Ukrayna U21 arasında oynanan özel mücadeleye Süper Lig ve TFF 1.Lig'de görev alan teknik direktörler yakın ilgi gösterdi.

Türkiye U21 ile Ukrayna U21 arasında oynanan özel mücadeleye Süper Lig ve TFF 1.Lig'de görev alan teknik direktörler yakın ilgi gösterdi.

Ümit Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde İstanbul'da Ukrayna ile hazırlık mücadelesi gerçekleştirdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleye teknik adamlar yakın ilgi gösterdi. Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu protokol tribününde mücadeleyi takip etti. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.

FEDERASYONDAN YAKIN İLGİ

Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, Ali Düşmez ile İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Rençber de takip etti.

(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı