SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı - Haberler
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SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldıMithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yapılan Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ilk maçında Türkiye U17 Kadın Milli Takımı, Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) -

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yapılan Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 5. Grup'taki ilk maçında Türkiye U17 Kadın Milli Takımı, Romanya ile 2-2 berabere kaldı.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan mücadelede U17 milli takımı, gruptaki ilk maçında dün akşam Romanya ile karşı karşıya geldi. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Alexandra Veronica Sonia Collin, Camille Sorjano ile Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Marijana Rajoviç'in yönettiği karşılaşmaya, Romanya Milli Takımı başladı. İlk yarıda tutuk bir oyun sergileyen U17 Milli Takımımız, 13. dakikada Anamaria Filip ve 39. dakikada Clara Roşu'nun attığı gollere engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Romanya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına atak başlayan U17 kadın milli futbolcularımız, rakip kalede gol aradı. 48'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada topu önünde bulan Mine Yıldız, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Golün ardından ataklarını artıran U17 milli takımı, rakip kalede beraberliği yakalamak için gol aradı. 64'üncü dakikada sol taraftan yapılan ortada topa kaleciden önce yükselen Mine Yıldız, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Grupta 3 Ekim'de ise Romanya - Letonya, 6 Ekim'de Türkiye - Letonya karşılaşmaları oynanacak.

'KAZANMAYI ÇOK İSTEDİK'

Maçın ardından açıklama yapan U17 A Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, maçı kazanmayı çok istemelerine rağmen berabere kaldıklarını söyledi. U17 Milli Takımının gelişim takımı olduğunu söyleyen Demirbağ, oyuncuların salgın sürecinde çok fazla maç imkanı bulamadığını anlattı. Nazlı Ceylan Demirbağ, şunları söyledi:

'Biz, B Ligi 5'inci grupta mücadele ediyoruz. Kazanmak istediğimiz bir maçtı aslında, her şeyi de denedik. Ama berabere kaldık. Sonuçta kaybetmemek de önemliydi. Gruptaki sıralamalar için kazanamıyorsak kaybetmeyelim demiştik. Maçı kazanmayı çok istedik, iyi de hazırlandık ama salgın dönemi olduğu için bu yaş grubu çok uzun zamandır maç yapmıyor. Ekipler yeni yeni toparlanıyor. Bu dönemde bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Fiziksel performans, maç tecrübesi gibi. Ama biz iyi bir ekibiz. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Gruptan çıkacağımıza inancım sonsuz. Oyuncularım sahada iyi performans gösterdi, sahada savaş verdiler, çok iyi mücadele ettiler. Hepsini kutluyorum."

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı

SPOR Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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