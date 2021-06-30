Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
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Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen U19 Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 25-20, 25-13 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İlk iki maçından da galibiyetle ayrılan millilerde Defne Başyolcu 11, Eslem 10, Safronova 9, Bianka İlayda ve Defne Devrim 8, Nisan 6 ve Ceyda 4 sayıyla oynadı. Milliler, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında yarın TSİ 20.00'de Karadağ ile karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Türkiye U16 Kız Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı - Haberler Spor
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