Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Aydın'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatmak üzere projelendirdiği "Dijital Tır", 6. durağı olan Aydın'a geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatmak üzere projelendirdiği "Dijital Tır", 6. durağı olan Aydın'a geldi.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan tır, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa ve İzmir'in ardından Aydın'daki Atatürk Kent Meydanı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapılarını açtı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Sezgin Sağun, ileri teknolojiyle donatılan dijital tırın 40 metrekarelik bir iç alana sahip olduğunu belirtti.

Sağun, şöyle konuştu:

"Tırın içine girdiğimiz zaman sihirli ayna deneyimi, harekete duyarlı ekran, üç boyutlu sanal kutu ve yeşil perde deneyimi ile ziyaretçilerimize gezinti imkanı sunuluyor. 3 boyutlu sanal kutuda Fatih sondaj gemisinin hologram görüntülerini ziyaretçilerimiz görebiliyor. Harekete duyarlı ekrandaysa vatandaşlarımızın hareketlerini animasyon şeklinde yansıtacağız ve sonrasında da Türkiye'nin gururu olan İHA'yı kullanma deneyimini yaşayacaklar."

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de tırın 4 gün süresince kentte olacağını, 12.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceğini belirtti.

Şahin, projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Aydın'ın ardından Muğla'ya gidecek olan tır, 52 ili dolaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun