BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tır"ı Balıkesir'e geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tır"ı Balıkesir'e geldi

02.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:02

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlattığı "Dijital Tır"ı Balıkesir'de ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlattığı "Dijital Tır"ı Balıkesir'de ziyarete açıldı.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan ve Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi Meydanı'nda konuşlanan tırda sihirli ayna deneyimi, harekete duyarlı ekran, yeşil perde deneyimi, 3 boyutlu sanal kutu gibi alanlar bulunuyor.

Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebiliyor, isteyenlere e-posta olarak da ulaştırılabiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere, yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünmelerini sağlıyor. İleri teknolojiyle havada holografi oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuluyor. Bu alanda ayrıca 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih'in hologram gösterisi yapılıyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Ziyaretçilere bu alanda, Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Ziyaretçilerden Sude Tülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dijital Tır'ın Balıkesir'de olduğunu öğrendikten sonra merak edip geldiğini söyledi.

Tırdaki tüm uygulamaları denediğini belirten Tülü, "Sihirli ayna ve bazı simülasyonlar var. Güzel bir çalışma olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 12.00-20.00'de ziyaret edilebilen tır, 5 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Balıkesir'e geldi
BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Balıkesir'e geldi
BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Balıkesir'e geldi
BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Balıkesir'e geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Berat Albayrak Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Zeki Müren Bülent Ersoy Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Mesut Bakkal Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tır"ı Balıkesir'e geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 15:02:32. #1.16#
title