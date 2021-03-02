BALIKESİR - Türkiye turuna çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "Dijital Tır"ı Balıkesir'e geldi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlattığı "Dijital Tır"ı Balıkesir'de ziyarete açıldı.

Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan ve Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi Meydanı'nda konuşlanan tırda sihirli ayna deneyimi, harekete duyarlı ekran, yeşil perde deneyimi, 3 boyutlu sanal kutu gibi alanlar bulunuyor.

Yeşil perde deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebiliyor, isteyenlere e-posta olarak da ulaştırılabiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere, yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünmelerini sağlıyor. İleri teknolojiyle havada holografi oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuluyor. Bu alanda ayrıca 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih'in hologram gösterisi yapılıyor.

Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Ziyaretçilere bu alanda, Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Ziyaretçilerden Sude Tülü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dijital Tır'ın Balıkesir'de olduğunu öğrendikten sonra merak edip geldiğini söyledi.

Tırdaki tüm uygulamaları denediğini belirten Tülü, "Sihirli ayna ve bazı simülasyonlar var. Güzel bir çalışma olmuş, emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 12.00-20.00'de ziyaret edilebilen tır, 5 Mart Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya