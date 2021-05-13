Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Aydemir, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
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Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Aydemir, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı

Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Aydemir, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İsrail güçlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Aydemir, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince çevrim içi düzenlenen "Türkmenistanlı Öğrencilerle Online Bayramlaşma Programı"na konuk olarak öğrencilerle sohbet etti, bayramlarını kutladı, sorularını cevapladı.

Aydemir, İsrail'in saldırılarına tepki göstererek, bölgedeki Arap devletlerinin gerekli tepkiyi vermediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Filistin'in yanında olduğunun altını çizen Aydemir, şunları kaydetti:

"Arap devletlerini yönetenler Müslümanca bir tavır üzerine hareket etmiyorlar. Fazlasını söyleyeyim insanca bir tavır üzerine hareket etmiyorlar. Mescid-i Aksa bizim kıblegahımız, çok kutsal bir yer. Oradaki Arap devletleri İsrail'in saldırıları karşısında sükut ediyor. Eğer Türkiye bu işlerin içerisinde olmasa ve Filistin'e destek çıkmasa, İsrailliler oradaki Müslümanlar'a bütün bir kıyım uygulayacaklar. Orayı bütünüyle bertaraf edecekler."

Aydemir, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde zulüm görenlerin yanında olması gerektiğini ifade etti.

Türk dünyasının dünyaya huzur ve barış götürmesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Hep uyanık olalım. Hep beraber hazır vaziyette olacağız Türk dünyası olarak. Biz sadece kendi milletimize yönelik bir vazife içinde değiliz. Bütün insanlık bizden böyle bir şey bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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