Türkiye-Türkmenistan diplomatik ilişkilerinin 30. yılı

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, Türkiye ile Türkmenistan arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yılı anısına bir hatıra pulu ve zarfı bastırılmasının planlandığını söyledi.

Türkmenistan resmi gazetesinde yayımlanan haberde, Büyükelçi Oral, Türkiye-Türkmenistan diplomatik ilişkilerini değerlendirerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünü vesilesiyle bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin planlandığını söyleyen Oral, "Diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yılı anısına bir hatıra pulu ve zarfı bastırılması planlanıyor." dedi.

Türk ve Türkmen halklarının binlerce yıllık tarihi bağının olduğunu söyleyen Oral, "Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını resmen tanıyan ilk ülke olmuştur. Aradan geçen 30 yıl içerisinde sarsılmaz kardeşlik bağlarımız karşılıklı saygı ve iş birliği temelinde daha da pekişmiştir." diye konuştu.

Büyükelçi Oral, iki ülkenin de büyük önem verdiği enerji ve ulaştırma koridorlarının geliştirilip çeşitlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Enerji ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi Türkmenistan ve Türkiye'nin birbiri üzerinden Doğu ve Batı pazarlarına açılmasıyla karşılıklı büyük fayda sağlayacak, dahası bölgemizin de kalkınmasına ve istikrarına katkıda bulunacaktır."

İki ülke arasında ticaret hacmi 2021'de yüzde 41 arttı

Türkiye ile Türkmenistan'ın, salgına rağmen 2021'de bir önceki yıla göre ticaret hacmini yüzde 41 artırdığını ifade eden Oral, "Gelecek dönemde ikili ziyaretler vesilesiyle düzenlenecek iş ve yatırım forumlarının ve ihracat fuarlarının yeni iş birliği imkanlarının ele alınması bakımından fayda sağlayacağına inanıyorum." dedi.