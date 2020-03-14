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Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri yapıldı.

14.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:44
Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri Edirne'de yapıldı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri yapıldı.

Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen seçmelere 111 kulüpten, 538 sporcu katıldı.

Seçmeler kapsamında sporcular kendi kategorilerindeki milli takım barajlarını geçmek için mücadele etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu Temsilcisi Güven Duvan, yaptığı açıklamada, milli takımın dünyada önemli başarılara imza attığını söyledi.

Milli takım seçmelerine kulüp ve sporcuların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Duvan, Türkiye'nin en büyük havuzlarından Edirne'deki olimpik havuzda ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlendiğini ifade etti.

Türkiye Su Sporları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi ve Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Özkan Arsu da son yıllarda yüzme sporunda önemli başarılara imza atıldığını dile getirdi.

Olimpik yüzme havuzunun sporcuları ağırlamaya devam ettiğini anlatan Arsu, "Gerek federasyonlarımız gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı önemli altyapı yatırımları gençlerimizin yüzme sporuna ilgisini artırdı. Milli takımımız ve milli sporcularımız da bu kapsamda önemli başarılara imza atıyor. Milli takımımızın seçmeleri ülkemize hayırlı olsun, tüm sporcularımıza başarılar dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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