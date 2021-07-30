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Türkiye Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri

Türkiye Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde Belis Şakar, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Milli Takım Seçmeleri'nde Belis Şakar, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda Belis Şakar, 200 metre karışık 14 yaş kategorisinde 2.16.68'lik derecesiyle Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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