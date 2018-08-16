Türkiye, Türk Akımı'nda Transit Ülke Olarak Birçok Avantajlar Elde Edecek

Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Akımı projesinin CEO'su Oleg Aksyutin, doğalgaz sevkiyatında transit ülke konumunda yer alan ülkelerin elde edeceği avantajları anlattı.

Türkiye üzerinde Avrupa'ya uzanması ve böylelikle Türkiye'yi doğalgaz sevkiyatında transit ülke yapması planlanan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın inşası hızla devam ederken Gazprom'dan transit ülkelerin elde ettiği avantajlarla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Rus basınına açıklamalarda bulunan Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Akımı CEO'su Oleg Aksyutin, "Transit ülke olmak bir çok avantaj sağlıyor. Gaz transfer eden ülkeler, transit ülkeye ödeme yapıyor. Ayrıca transit ülkeler, doğalgaz tüketimindeki olası artışı karşılamak için gaz rezervine sahip oluyor. Bu tür projeler, ekonomik, bölgesel ve sosyal kalkınma için de temel oluşturuyor" dedi.