Türkiye Turizminin Kanaat Önderleri Emıtt'te Buluşuyor

16.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:31

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT, 30 Ocak-2 Şubat 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 24.üncü kez ağırlayacak. EMITT'in kapsamlı konferans programı ise tüm sektör paydaşlarını bir fikir alışverişi ortamında buluşturacak.

Dünyanın en çok turist çeken ülkeleri arasında 6. sırada bulunan ve 2019'da turist sayısı beklentisi 50 milyonu aşan Türkiye'yi zirveye taşıyacak yaklaşımlar için bir ortak akıl platformu misyonu taşıyan EMITT'te bu yıl 5 ana tema altında; turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündem maddelerini oluşturacak. EMITT 2020 Etkinlik Programı partnerleri arasında; Gezimanya, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), HotelRunner, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD), Reo-Tek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Otelciler Federasyonu Derneği (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Urban Strategy Partners ve HTC Vive yer alıyor.

İmamoğlu ile İstanbul'da Turizmin Geleceği

Fuarın ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da Turizmin Geleceği" başlıklı panelde dünyanın en çok turist çeken destinasyonlarından biri olan İstanbul için çizilen turizm yol haritası ile İstanbul'un turizmde önümüzdeki yıllarda izleyeceği stratejiyi paylaşacak. İmamoğlu, eşi benzeri olmayan bir turizm ve sanayi kenti olan İstanbul'un marka kimliğini üst seviyeye çıkarmak için başkanlık döneminde oluşturduğu vizyonu ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları aktaracak. Oturumda İstanbul'un marka kimliğini en üst seviyeye çıkartmak ve giderek daha nitelikli turist için cazibe merkezi haline getirmek üzere yapılması gerekenler konuşulacak.

2020'de Türkiye'yi Nasıl Bir Sezon Bekliyor?

İstanbul'un yanı sıra Antalya ile birlikte dünyadaki turizm destinasyonları arasında ilk 10'da yer alan Türkiye, 2019 yılının ilk 11 ayında Kültür ve turizm Bakanlığı verilerine göre 48 milyon 46 bin 732 ziyaretçi ağırladı. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Aralık 2019 verilerine göre ziyaretçi sıralamasındaki 6'ıncılığını koruyan Türkiye'nin 2020 turizm vizyonu için sektör liderleri öngörülerini, beklentilerini, T.C. 54'üncü Hükümet Turizm Bakanı Bahattin Yücel tarafından yönetilecek "Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2020 Turizm Öngörülerini Açıklıyor başlıklı panelde gündeme getirecek.

Panelde konuşacak TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin marka algısı, nitelikli turisti çekme stratejileri ve öne çıkan pazarları gündeme getirecek.

"Turizm'de 'Made in Turkey" dönemi

Dünyada turizmin yükselen trendleri arasında bulunan yeni akımlardan biri turistlerin gittikleri bölgelerde yerel kültürle bütünleşerek yerel insanlar gibi yaşaması yaklaşımı. Bu tür turizme aşina olan Türkiye, bu alanda dünya ile rekabette bir adım önde. Teknoloji ile pazarlamayı birleştirerek, özgün bir markalaşma yaklaşımı öneren Fütürist Cem Kınay'ın yönettiği, "Turizmde 'Made in Turkey" panelinde; Yazar, Danışman Fatoş Karahasan, Marka Mimarı Ömer Şengüler ve Şef Vedat Başaran, markalaşma faaliyetlerinin teknoloji ile desteklendiğinde gelebileceği noktayı ve ülke tanıtımına dair doğru kodları ele alacaklar.

Kaynak: Bültenler