Türkiye turizminde dijital dönem başlıyor

18.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:48

Türkiye turizminin dijital dönüşümünde turistlerden elde edilen döviz gelirlerini artırmak hedefiyle geliştirilen mobil uygulama 'Disconti' tanıtıldı. Uygulama ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10 milyon dolar gelir elde edilmesi ve turistlere fazladan 50 milyon dolar harcama yaptırılması hedefleniyor.



Turistlerin avantajlı ve güvenilir alışveriş yapmasını sağlayacak 'Disconti Turizm Sale Cart' ve mobil uygulama 'Disconti'nin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Mobil uygulama ile turistlere sağlık, konaklama, eğlence, alışveriş gibi alanlarda avantajlar sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu mobil uygulamanın yanında geliştirilen 'Disconti Turist Sale Card' ise alışveriş merkezlerinde ve turistik mekanlarda turistlere dağıtılarak avantajlardan faydalanmaları ve bu sayede de turizmin geliştirilmesini sağlanacak. Aynı zamanda turistler 'Disconti Turizm Sale Card' ile avantajlı indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek. Uygulama ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10 milyon dolar gelir elde edilmesi ve turistlere fazladan 50 milyon dolar harcama yaptırılması hedefleniyor.



Disconti kart ve uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Disconti Card bir indirim kartı. Türkiye'de son 3 senenin en iyi turizm rakamlarını gözlemliyoruz ama Türkiye'de kişi başı turistten sağladığımız gelir Avrupa'nın gerilerinde. Bu kart ile güvenle alışveriş yapılması sağlanacak. Yine kart alan misafirler için 14 gün boyunca indirimler sağlanacak. Bu kart ile turistlerden sağlanan kişi başı geliri arttırmayı hedefliyoruz. 'Disconti' kart ve uygulama ile turistler alışveriş, şehir turu, yiyecek - içecek hizmetlerinden faydalanabilecek" dedi.



"Koronavirüs dünya turizmini olumsuz etkiledi"



Turizm alanında da genel bir değerlendirmede bulunan Eresin, "Turizm alanında doluluk rakamları beklediğimizin altında Korona Virüsü negatif etkiledi. Korona virüsü sadece bizi değil dünya genelinde turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Bu etkilerin bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Uzun vadede Nisan ayı itibariyle beklentilerin üstüne de geçebiliriz. Çin'e gitmekten vazgeçen Avrupalı turistleri ülkemize getirmek için çalışıyoruz. En son olarak Polonya'da workshop yaptık, Polonya'dan turistleri şehirlerimize çekebilmek için çalışmalar yaptık. Uçak problemleri vardı, uçak sayısını arttırmak için havayolu şirketleriyle çalışıyoruz. Yakın dönemde Polonya'dan daha fazla misafir getirilmesi konusunda hava yolu şirketlerinin de desteklerini istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Uygulama ile ülkemizin döviz kazanımlarını artırmayı amaçlıyoruz"



Toplantıya katılan uygulamanın geliştiricilerinden Arda Genç ise "'Disconti Turist Sale Card' hem fiili olarak satışa sunulacak hem de mobil uygulama olarak hizmet verecek. 'Disconti' uygulaması sayesinde ülkemize gelen turistlerin harcamalarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Turistler ülkemize gelmeye karar verdiğinde ülkelerinden çıkmadan dahi uygulamamız sayesinde alışverişlerini yapabilecekler, ihtiyacı olan hizmetlere ulaşabilecekler. Türkiye en fazla turist ağırlayan ilk 5-6 ülkeden biri. Ama ülkemizin turist başına gelirleri oldukça düşük. Kişi başı turistten elde edilen gelire bakıldığında ilk 10'a bile giremiyoruz. Geliştirdiğimiz mobil uygulama ve kart ile ülkemizin milli gelirini arttırmayı, döviz kazanımlarını arttırmayı amaçlıyoruz. Turistlere sunulacak olan kampanya, indirim ve fırsatları onlara duyurmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA