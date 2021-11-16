Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2020 Raporu Mecliste

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara göre, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız." dedi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı. Komisyonda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 2020 Yılı Sayıştay Raporu'nun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Türkiye'nin 2019'da turizm sektöründe parlak bir yıl geçirdiğini, turizm gelirleri ve turist sayısı konusunda tarihinin en iyi rakamlarını yakaladığını söyledi.

Kovid-19 salgınının, büyük beklentiyle girilen 2020'de turizme olumsuz etkileri olduğunu dile getiren Alpaslan, dünya genelinde turizm sektöründe yüzde 80 oranında daralma yaşandığını belirtti. Alpaslan, turizmde, TGA'nın esnek yapısı, hızlı karar alabilme ve bunu hızla uygulayabilme kabiliyetiyle önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin normalleşme sürecinde, turistlerin sağlıklı tatil yapabilmelerini sağlayacak Güvenlik Turizm Sertifika Programı'nı başlattıklarını hatırlatan Alpaslan söz konusu programın dünyaya örnek olduğunu ifade etti.

Turizm sektörünün, TGA'nın çalışmaları sayesinde Kovid-19 sürecini başarılı şekilde geçirdiğini anlatan Alpaslan şöyle konuştu:

"Gerek 2020'de gerekse 2021'in ilk üç çeyreklik döneminde elde edilen rakamlar, dünyadan, özellikle Akdeniz ülkelerinden çok daha hızlı büyüme sağladığımızı gösteriyor. 2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara baktığımızda, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız. Yani ilk kez İspanya ve İtalya'yı 2021'in ilk 9 ayında geride bıraktık. Bu, tesadüf değil. Bunda TGA ile yaptığımız çalışmalar en başat rolü oynuyor. TGA olmasaydı turizm sektörümüz çok daha büyük sıkıntılar yaşardı."???????

Türkiye'deki bütün turizm deneyimlerini kapsayan bir dijital platform olan GoTürkiye portalının hayata geçirildiğini hatırlatan Alpaslan, GoTürkiye'nin, dünyanın en başarılı, en fazla ziyaret edilen dijital platformlarından olduğunu belirtti.

Alpaslan, 81 ilde il turizm tanıtım ve geliştirme kurulları oluşturulacağına değinerek, "Valilerin başkanlığında, sektör temsilcileri, tüm kamu kurumlarının temsilcileri ve il müdürlüğümüz çerçevesinde il tanıtma kurulları oluşturduk. Bunlardan 54'ü faaliyete geçti. Kalanları da Mart 2022'ye kadar faaliyete geçireceğiz." dedi.

"Sosyal medyada 6,7 milyar gösterime ulaştık"

TGA Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim de Ajansın 2020'de yürüttüğü faaliyetler konusunda sunum yaptı.

Temel stratejisi Türkiye markasını ve turizmini yurt dışına tanıtmak olan TGA'nın, turizmin gerek turist sayısı gerekse gelir olarak ilerlemesini, büyümesini sağlamak için kurulduğunu anımsatan Lokmanhekim, 2020'de global Türkiye tanıtımında 82 ülkede faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Lokmanhekim, 17 ülkenin televizyon kanallarında Türkiye reklam ve tanıtımlarını gösterdiklerini, 82 ülkede ise dijital mecralarda Türkiye reklamı yaptıklarını anlattı.

8 farklı ülkede basılı mecralarda, dergilerde, Türkiye ile ilgili reklam ve haberler çıkardıklarını 97 farklı ülkede kurumsal iletişim faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Lokmanhekim, "Yaptığımız ağırlama faaliyetleriyle yaklaşık 312 milyon etkileşim sağladık. Sosyal medyada ise 6,7 milyar gösterime ulaştık. Bunlar 2020'de Türkiye tanıtımı ile ilgili yurt dışı mecralarda ulaştığımız rakamlar." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de dünyadaki ilk örneklerden olan Güvenlik Turizm Sertifikası ile güvenli turizm iletişiminde bulunduklarını anlatan Lokmanhekim şunları kaydetti:

"GoTürkiye adını verdiğimiz, gerçekten dünyanın en başarılılarından olduğunu söyleyebileceğim bir dijital platformumuz var. Ülkemizin tüm coğrafi bölgesinden, 81 ilinden, turizm odaklı tüm ürünleri, mesajları, içeriği sürekli güncelleyerek bu platformdan yayınlıyoruz. Destinasyonların yanında ürünlerimizi de GoTürkiye platformunda 50'ye aşkın turizm ürünü başlığı altında dünyanın görüşüne sunuyoruz, insanların GoTürkiye'den ülkemiz ve turizm hakkında bilgi almalarını temin ediyoruz."

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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