Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile turizm gelirini artırmayı, mevsimsel turizm sezonunu 12 aya yaymayı, ülkenin dört bir yanını turizme açmak istediklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grubu adına konuşma yapan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, turizm adına atılacak her olumlu adımı desteklemek istediklerini ancak iyi niyetli yaklaşımlarına olumlu karşılık göremediklerini anlattı.

Turizmi Türkiye'nin tamamına ve 12 aya yaymanın gerekli olduğunu turizmle ilgili herkesin kabul ettiğini belirten Nuhoğlu, "O halde bu konuda uzman kişiler, üniversitelerimiz, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve siyasi partiler ortak akıl geliştirebilmek için bir araya gelmelidir. Oluşacak ortak akılla turizm gelirimizi çok artıracak başarılı işler yapılabilir. Bu sayede son yılların en başarılı işi olarak gördüğüm Göbeklitepe gibi daha yüzlerce kültür varlığımızı da ortaya çıkartabiliriz." diye konuştu.

"Türkiye'nin algısına yönelik olumsuzluklara anında müdahale edilecek"

MHP Grubu adına konuşan Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "bacasız sanayi" turizmin, istihdama katkısının 11 milyondan 16 milyona ulaştığını belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye'nin turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışına tanıtılmasının sağlanacağını anlatan Erbaş, böylece Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ve buna bağlı turizm gelirlerinin artacağını söyledi.

Dünya turizm gelirleri pastasından en fazla pay alan ülkelerde başarılı turizm geliştirme ofisleri ve bürolarının bulunduğuna işaret eden Erbaş, benzer ajansların, Singapur'da 1964, Almanya'da 1948, ABD'de 1981, İngiltere'de ise 2003'te kurulduğunu hatırlattı. Erbaş, bu oluşumların hem ziyaretçi sayısı hem de turizm gelirlerinin artması konusunda ülkelere önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi kurulacak ajansla, turizm yatırımlarının destekleneceğine işaret eden Erbaş, turizmin kıyı bandından çıkarılacağını, ülkenin geneline ve tüm yıla yayılmasının sağlanacağını kaydetti.

Erbaş, Türkiye'nin algısına yönelik olumsuzluklara anında müdahale edilerek sektörün kırılganlıklarının azaltılmasının amaçlandığını belirtti.

"Böyle bir ajansın kurulmasını doğru bulmuyoruz"

HDP Grubu adına konuşan Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasını doğru bulmadıklarını, şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Tanıtma Genel Müdürlüğünün aynı görevi yürüttüğünü dile getirdi.

"Aynı işi yapacak yeni ajansın kurulmasının, yeni bürokratlar ve rant alanları yaratacağını" savunan Tiryaki, "Böyle bir ajansın ülkemize kazandıracağı hiçbir şey yok. Bu ajans, turizm sektörüne yalnızca salma salacaktır." dedi.

Tiryaki, ajansın, Kamu İhale Kanunu ile Sayıştay denetiminden muaf olmasının, kamu yararını gerçekleştirme vasfından uzaklaştığını gösterdiğini öne sürdü.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınacağına değinen Tiryaki, "Bunun adı vergi toplamaktır. Bir biçimde de kamu maliyesini doğrudan ilgilendirmektedir fakat bu yasa teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışılmamıştır. Bu hız neden? Amaç, neredeyse 10 milyar lira miktarında bir paranın denetimini doğrudan cumhurbaşkanına vermek." diye konuştu.

"Türkiye'de turizm ve tanıtım ajansına ihtiyaç var"

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Türkiye'de turizm ve tanıtım ajansına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, dünyada en fazla turist çeken 6. ülke olduğuna dikkati çeken Zeybek, 1,5 milyar nüfusun 4 saat içinde ulaşabileceği bir lokasyonda bulunmasının, Türkiye'yi çok cazip bir turizm ülkesi haline getirdiğine dile getirdi.

Yasa teklifiyle ilgili pek çok hata olduğunu savunan Zeybek, "Önümüze getirilen teklif, bir vergi düzenlemesi getiriyor. 'Bütün işletmeler yüzde 1'den başlamak üzere, bazı sektörler açısından binde 1'le binde 2,5 arasındaki bir oranda ciroları üzerinden vergi ödeyeceklerdir.' diyor yani devlet vergi aldığına göre bu teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonuna gitmesi gerekirdi. Yasa teklifinin bu şekliyle gündeme gelmesi Anayasa'ya aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Şahsı adına konuşma yapan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de "Teklifin ruhu, canımızın istediği gibi turizm sektöründen pervasızca, sorgusuz sualsiz para toplayalım, canımızın istediği gibi harcayalım, kimseye de hesap vermeyelim." dedi.

Ajans için sektörden alınacak payın 300 milyon dolar civarında olacağını anlatan Hamzaçebi, "Kuru 6 liradan alsak, 1,8 milyar TL. Sorgusuz sualsiz Deli Dumrul vergisi." diye konuştu.

Ajansın yönetim kurulunun yapısını eleştiren Hamzaçebi, "Hem yüzde 1 pay düzenlemesi hem yönetim kurulu düzenlemesi sektörün dayanışmasını ifade etmeli. Bu dayanışmayı yok ederseniz, oraya ayrımcılığı sokarsanız sektörün dayanışması olmayacağı gibi, sektör ile Bakanlığın da dayanışması olmaz. Bu dayanışmayı yok ediyorsunuz." görüşünü savundu.

"Ajansla birlikte gelirleri artırmayı hedefliyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, şahsı adına yaptığı konuşmada, her yıl turizm gelirlerinde ve turist sayısında artış olduğunu, 2018'de 29,5 milyar dolarlık gelire karşılık turist sayısının 46 milyonu bulduğunu belirtti.

Dünyada turizm gelirleri açısından ilk 10'a giren ülkelerin 7'sinde ajans benzeri kuruluşların bulunduğunu ve başarılı olduklarını dile getiren Altunyaldız, şimdi Türkiye'de, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kuracaklarını belirtti. Altunyaldız, bu ajansla birlikte gelirleri artırmak, mevsimsel turizm sezonunu 12 aya yaymak, ülkenin 4 bir tarafını turizme açmak istediklerini söyledi.

Sektörle yaptığı konuşmalarda, sektör temsilcilerinin böyle bir ajansın yerinde ve uygun olduğunu söylediklerini aktaran Altunyaldız, ajansa ilişkin şunları kaydetti:

"Ajans yapısı, yönetim kurulu, icra kurulu ve danışma kurulundan oluşuyor. Ajans yapısında dinamik, esnek, şartlara göre hızlı hareket edebilecek, olaylara anında müdahil olabilecek bir yapı öngörüyoruz. Geliri topladığımız kesimin hem yönetimde hem icrada hem danışmada olmasını istedik. 13 kişilik yönetim kurulundan 10 kişi özel sektör temsilcisi. Bunun yanında kamudan, Turizm Bakanı, bakan yardımcısı ve bir genel müdür var. Yapı son derece dinamik, piyasa dostu ve hızlı hareket edebilecek bir yapı."

Altunyaldız, ajans yapısında kamunun etkisinin son derece sınırlı olduğunu belirtti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Bilgiç, aranın ardından, komisyonun yerinde bulunmaması nedeniyle birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA