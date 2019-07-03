Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

AK Parti, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Partili milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 11 maddelik yasa teklifi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulması öngörülüyor. 13 kişiden oluşması beklenen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetiminde daha çok özel sektör temsilcilerinin yer alması sağlanacak.

AJANSIN GÖREVLERİ

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı'nın görevleri, yasa teklifinde şöyle sıralandı:

"Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türkiye'nin turizm potansiyelini, güzelliklerini, turizm noktasında yapabileceklerini dünyaya tanıtacak. Ajans, Türkiye'nin doğal güzelliklerini anlatacak, turizm faaliyetleri organize ederek, bunun finansmanına yönelik çalışmaları yürütecek. Turizm yatırımlarını destekleyerek turizmin kıyı bandından çıkartılıp, ülkenin geneline ve tüm yıla yayılmasını sağlayacak. Türkiye'nin algısına yönelik olumsuzluklara anında müdahale ederek, sektörün kırılganlıklarının azaltılmasını sağlayacak."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyetlerinin finansmanı için turizm belgeli işletmelerden, elde ettikleri gelirin yüzde 1'i oranında turizm payı alınacak. Bunlar, Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinde, Bakanlığın da turizm stratejisiyle uygun şekilde, bu çalışmaların içerisinde kullanılacak. Düzenleme ile Türkiye'nin turizm bölgeleri, tarihsel alanları, Türkiye'de turistlerin ziyaret etmek istediği; fakat tanınırlığı çok fazla olmayan bölgelere ziyaretlerin sağlanması hedefleniyor. Teklif ile kurulacak olan ajans, turizmcilerin gelir cirolarının artırılması faaliyetini de yürütecek. Ajansın faaliyetlerini, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda yürütmesi öngörülüyor.

Kaynak: DHA

- Ankara