Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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