Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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