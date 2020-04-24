Türkiye turizm tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
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Türkiye turizm tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Türkiye'nin turizm değerlerinin yurtdışı tanıtım çalışmaları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecine özel geliştirilen stratejilerle hız kesmeden hayata geçiriliyor.

24.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:18
Türkiye turizm tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Türkiye'nin turizm değerlerinin yurtdışı tanıtım çalışmaları, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecine özel geliştirilen stratejilerle hız kesmeden hayata geçiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin global pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), bugünkü gündemi yönetirken, süreç sonrası sektörün hızlı toparlanmasına katkıda bulunacak stratejileri de planlamaya ve hayata geçirmeye devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren TGA Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, Türkiye'nin, bir turizm markası olarak, "ilk akla gelen, sağlık açısından güvenli, etkileyici ve tercih edilen tatil ülkesi" algısını sürdürme hedefiyle iletişim çalışmalarını planladıklarını belirtti.

Sektörün zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Yağcı, "Bu süreçte TGA olarak bugünkü gündemi yönetirken, gelecek dönemin iletişim stratejilerini planlamaya, aksiyonlar almaya başladık. Bu doğrultuda ilk adım olarak insanların duygulara yönlenebilecekleri çatı bir söylemle 'Türkiye'nin her zaman onların yanında olduğu' mesajını vurgulamayı amaçlayan 'togethertoday' konseptimizi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı. Yağcı, bu zor dönemde birlik olma duygusunun önemini ön plana taşıyan "togethertoday" manifesto filmini yayınladıklarını ve tüm iletişim çalışmalarını "togethertoday" çatısı altında topladıklarını bildirdi.

İnsanların evde vakit geçirdiği bu dönemde içerik trendlerini tüm dünyada yakından takip ederek, "doğal zenginlikler", "wellness", "gastronomi" değerlerini ön plana çıkaran içerik çalışmalarına öncelik verildiğini aktaran Yağcı, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, dünyada büyük ilgi gören Türk mutfağını ön plana çıkarmak adına farklı iş birlikleriyle video içerikler hazırladık. Ünlü şeflerimiz Refika Birgül ve Fatih Tutak ile hazırladığımız videolar milyonlarca kez izlendi. Marka takip raporlarında 'Turkish Food' etiketi twitter mentionları arasına girdi. Gastronomi dışında bu dönemde insanların kendi iç dünyalarına ve pozitife yönlenme arayışları içerisinde meditasyon içeriklerine yoğun bir ilgi oluştuğunu yaptığımız trend araştırmalarında gözlemledik. Ülkemizin doğal güzelliklerini, Türkiye'nin büyüleyici maviliklerinin kapılarını dünyaya Mercan Dede'nin özel olarak hazırladığı müziği ile 'Turkish Therapy' filmimizle açtık."

Mevlana'nın sözlerinden oluşan özel film

Tüm dünyanın sevgi felsefesini yakından takip ettiği Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerinden oluşan özel bir filmin de "togethertoday" çatısı altında "goturkey" hesaplarından tüm dünyayla paylaşıldığını belirten Yağcı, her hafta, yayınlanan Türkiye'nin doğal güzellikleri ile Mevlana'nın ilham veren sözleri bütünleştirilerek, insanlara bu zorlu dönemde umut aşılandığını ifade etti.

Bu iletişim çalışmalarının çok kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çektiğini ve olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Yağcı, "togethertoday" filmiyle yarım milyonluk izlenme, 11 milyon erişim ve yüzde 18 etkileşim rakamlarına ulaşıldığını bildirdi. Yağcı, "Erişimimiz tam 125 kat büyüdü. Aldığımız rapor sonuçlarında, eriştiğimiz bu rakamlarla dünyadaki tüm rakip turizm ülkelerinin faaliyetleriyle karşılaştırıldığında en yakın rakiplerimizin açık ara üzerinde sonuçlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin, turizm tanıtımında yepyeni bir kanal açıldı"

"Go Turkey" sosyal medya hesaplarından yürütülen iletişim kampanyalarına paralel, yeni bir dijital tanıtım kanalı olan "LiveTurkey.com"un da hayata geçirildiğini aktaran Erkan Yağcı, dünyanın hemen hemen tüm pazarlarında gezginlerin önemli bölümünün evlerine kapalı olduğu bu dönemde açılan "www.liveturkey.com" sitesini, sosyal mecralarda yoğun ilgi gören içeriklerin hepsine ve daha fazlasına tek noktadan ulaşılabilen bir "videolog" olarak konumladıklarını anlattı.

Ziyaretçilerin evlerinden çıkmadan müzeleri gezebilecekleri 360 derecelik çekimlerle hazırlanmış sanal müze turlarını siteye eklediklerini belirten Yağcı, mevcut içerikleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın video çalışmalarıyla desteklediklerini, ilerleyen dönemlerde canlı konserler, performanslar paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gündeme özel iletişim çalışmalarının yanı sıra koronavirüsün sona ermesiyle sektörün kendini hızla toparlamasını destekleyici çözümlerle ilgili de ulusal ve uluslararası paydaşlarla yakın fikir alışverişinde bulunmaya devam ettirdiklerini vurgulayan Erkan Yağcı, yolcuların destinasyon seçimleriyle ilgili en önemli kriterin sağlıklı turizm standartları olacağına inandıklarını kaydetti. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığının, ilgili bakanlıklarla uluslararası alanda geçerliliği olan bir sertifikasyon programı üzerinde çalıştığını belirten Yağcı, uluslararası tur operatörleri tarafından istenilen kriterleri karşılayacak bu çalışmanın, yolcuların geliş-gidişlerinden konaklamalarına ve transfer hizmetlerine kadar, ziyaretleri boyunca temasta bulundukları her bir noktayı kapsayacak şekilde hazırlandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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