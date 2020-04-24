Türkiye turizm tanıtım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin global pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen TGA, Covid-19 salgını sonrası sektörün hızlı toparlanmasına katkıda bulunacak stratejileri planlayarak hayata geçiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği turizm strateji ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin global pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen TGA, Covid-19 salgını sonrası sektörün hızlı toparlanmasına katkıda bulunacak stratejileri planlayarak hayata geçiriyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Türkiye'nin turizm değerlerinin yurt dışı tanıtım çalışmaları ve geliştirilen stratejiler hız kesmeden hayata geçiriliyor. Salgın sonrası atılması hedeflenen adımlar ile ilgili yol haritası da hazır. Türkiye'nin bir turizm markası olarak ilk akla gelen sağlık açısından güvenli, etkileyici ve tercih edilen tatil ülkesi algısını sürdürme hedefiyle iletişim çalışmalarını planladıklarını belirten Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Erkan Yağcı, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi. Turizm sektörünün zor günlerden geçtiğini belirten Yağcı, "Bu süreçte TGA olarak bugünkü gündemi yönetirken gelecek dönemin iletişim stratejilerini planlamaya, aksiyonlar almaya başladık. Bu doğrultuda ilk adım olarak insanların duygulara yönlenebilecekleri çatı bir söylem ile 'Türkiye'nin her zaman onların yanında olduğu' mesajını vurgulamayı amaçlayan 'togethertoday' konseptimizi hayata geçirdik. Bu zor dönemde birlik olma duygusunun önemini ön plana taşıyan 'togethertoday' manifesto filmimizi yayınladık ve tüm iletişim çalışmalarımızı 'togethertoday' çatısı altında topladık" diye konuştu.

İnsanların evde vakit geçirdiği bu dönemde içerik eğilimlerinin tüm dünyada yakından takip edildiğine değinen Yağcı, doğal zenginlikler, sağlık, gastronomi değerlerini ön plana çıkaran içerik çalışmalarına öncelik verildiğini vurguladı. Yağcı, "Dünyada büyük ilgi gören Türk mutfağını ön plana çıkarmak adına farklı iş birlikleri ile video içerikler hazırladık. Ünlü şeflerimiz Refika Birgül ve Fatih Tutak ile hazırladığımız videolar milyonlarca kez izlendi. Marka takip raporlarında 'Turkish Food' etiketi Twitter mentionları arasına girdi. Gastronomi dışında bu dönemde insanların kendi iç dünyalarına ve pozitife yönlenme arayışları içerisinde meditasyon içeriklerine yoğun bir ilgi oluştuğunu yaptığımız trend araştırmalarında gözlemledik. Ülkemizin doğal güzelliklerini, Türkiye'nin büyüleyici maviliklerinin kapılarını dünyaya Mercan Dede'nin özel olarak hazırladığı müziği ile 'Turkish Therapy' filmimizle açtık" dedi.

"MEVLANA'NIN SÖZLERİ TÜM DÜNYAYA UMUT OLDU"

Tüm dünyanın sevgi felsefesini yakından takip ettiğini, Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözlerinden oluşan özel bir filmin de 'Togethertoday' çatısı altında 'goturkey' hesaplarından tüm dünya ile paylaşıldığına değinen Yağcı, "Her hafta yayınlanan Türkiye'nin doğal güzellikleri ile Rumi'nin ilham veren sözleri bütünleştirilerek, insanlara bu zorlu dönemde umut aşılandı" ifadelerini kullandı.

"ERİŞİM 125 KAT BÜYÜDÜ"

Go Turkey sosyal medya hesaplarından yapılan bu iletişim çalışmalarının çok kısa sürede tüm dünyanın ilgisini çektiğini ve Türkiye'nin pozitife yönlendiren iletişim çalışmalarının olumlu geri bildirimler aldığını belirten Yağcı, "Togethertoday filmimiz ile yarım milyonluk bir izlenme, 11 milyon erişim ve yüzde 18 etkileşime ulaştık. Erişimimiz tam 125 kat büyüdü. Aldığımız rapor sonuçlarında, eriştiğimiz bu rakamlar ile dünyadaki tüm rakip turizm ülkelerinin faaliyetleri ile karşılaştırıldığında en yakın rakiplerimizin açık ara üzerinde sonuçlar" dedi.

TÜRKİYE TURİZM TANITIMINDA YEPYENİ BİR KANAL AÇILDI: LİVETURKEY.COM

Go Turkey sosyal medya hesaplarından yürütülen iletişim kampanyalarına paralel yeni bir dijital tanıtım kanalı 'LiveTurkey.com'un da hayata geçirildiğini belirten Yağcı, "Dünyanın hemen hemen tüm pazarlarında gezginlerin önemli bölümünün evlerine kapalı olduğu bu dönemde açılan 'www.liveturkey.com' sitesini, sosyal mecralarımızda yoğun ilgi gören içeriklerimizin hepsine ve daha fazlasına tek noktadan ulaşılabilen bir videolog olarak konumladık. Ziyaretçilerin evlerinden çıkmadan müzelerimizi gezebilecekleri 360 derecelik çekimlerle hazırlanmış sanal müze turlarımızı sitemize ekledik. Mevcut içeriklerimizi; Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın video çalışmaları ile destekledik. İlerleyen dönemlerde; canlı konserler, performanslar paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ KRİTER 'SAĞLIKLI TURİZM STANDARTLARI' OLACAK"

Gündeme özel iletişim çalışmalarına paralel korona virüsün sona ermesi ile birlikte sektörün kendini hızla toparlamasını destekleyici çözümler ile ilgili de ulusal ve uluslararası paydaşlarla yakın fikir alışverişinde bulunmaya devam ettirdiklerini belirten Yağcı, "Yolcuların destinasyon seçimleri ile ilgili en önemli kriterin sağlıklı turizm standartları olacağına inanıyoruz. Bu sebeple Kültür ve Turizm Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarla birlikte uluslararası alanda geçerliliği olan bir sertifikasyon programı üzerinde çalışıyor. Uluslararası tur operatörleri tarafından istenilen kriterleri karşılayacak olan bu çalışma, yolcuların geliş-gidişlerinden, konaklamalarına ve transfer hizmetlerine kadar; ziyaretleri boyunca temasta bulundukları her bir noktayı kapsayacak şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.

Söz konusu kampanya filmlerine aşağıdaki linklerden ulaşım sağlanıyor:

Together Today/ https://www.youtube.com/watch'v=oi14IAMAFo4

Turkish Therapy Mercan Dede/ https://www.youtube.com/watch'v=z_G7iiA91bs&t=15s

Homemade Döner- Refika Birgül/ https://www.youtube.com/watch'v=afzGdMJYQRY

Turkeylicious by Fatih Tutak/ https://www.youtube.com/watch'v=0UADz4CqZl8

Live Turkey WebSitesi/ https://www.liveturkey.com

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA