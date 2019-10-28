"Türkiye tüm sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."

28.10.2019 14:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, kadim tarihi birikimi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan cumhuriyet birikimi ile tüm bu sorunların üstesinden gelebilecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir."

(İHA)

Kaynak: İHA