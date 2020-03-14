Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapattı Türkiye tüm hudut kapılarını 9 Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapattı, Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu

Türkiye, tüm hudut kapılarını cumartesi saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelen yolculara kapattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin yayımlanan genelgeye göre, Türkiye'den de bu ülkelere seyahatler geçici olarak durduruldu.

Genelge, tüm illerin valiliklerine, emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ve hudut mülki idare amirliklerine gönderildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com