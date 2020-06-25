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Türkiye Triatlon Federasyonuna Oral-B desteği

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), Oral-B ile iş birliği anlaşması yaptı.

Türkiye Triatlon Federasyonuna Oral-B desteği
25.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:31

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), Oral-B ile iş birliği anlaşması yaptı.

Yapılan anlaşmaya göre Procter&Gamble(P&G) şirketinin markalarından Oral-B, Türkiye Triatlon Federasyonunun ana sponsorluğunu üstlendi. Anlaşma kapsamında Oral-B, resmi ana sponsor olarak federasyonun düzenlediği tüm etkinliklere destek olacak, bu sporu geliştirmek ve daha fazla insana tanıtmak için çalışacak.

Desteğin tanıtımı TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya ve P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve milli triatletler Esra Nur Gökçek ve Gültiğin Er'in sosyal medya üzerinden katıldığı basın toplantısıyla yapıldı.

Triatlonun gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Yalçınkaya, "Hedefimiz Türkiye'de triatlonu ilk 10 içine sokmak. Ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları hedefi içindeyiz. Yönetime geldikten sonraki 2 yılda gerçekleştirdiğimiz gelişim tam planladığımız gibi oldu." dedi.

Yaptıkları çalışmalara rağmen triatlonun Türkiye'deki yeri konusunda istedikleri seviyede olmadığını vurgulayan Yalçınkaya, "Ama istediğimiz noktaya ilerliyoruz. Bu anlamda Oral-B ile yaptığımız iş birliği çok önemli." ifadelerini kullandı.

Triatlonda önemli bir potansiyel olduğunu anlatan Yalçınkaya, "Kıyı şeridi olarak ülkemiz çok önde. Bu potansiyeli öne çıkarmak istiyoruz. Eğitimi çok önemsiyoruz ve ciddi çalışmalarımız var. Sporcu sayısı ve organizasyon anlamında Oral-B gibi büyük bir markayla triatlonu büyütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu spor dalının bilinirliğini artırmak konusunda Oral-B'nin de katkı sağlayacağına dikkati çeken Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da büyük bir organizasyon düşünüyoruz. Boğazdan yüzme, sonra karşıdan karşıya bisiklet ve ardından koşu hedefimiz var. Triatlonu ilk 10 içine sokmak, bilinirliliği artırmak, hak ettiği yere getirmek için bu iş birliğini önemsiyoruz. Bunun ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

Türkiye'de büyük organizasyon yapmanın önemli olduğunu ama federasyon olarak olimpiyatlara sporcu göndermeyi daha çok önemsediklerini anlatan Yalçınkaya, "Önümüzdeki yıl boğazda bir yarış yapabiliriz. Gelibolu'nun marka değerini artırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl yine büyük bir organizasyon alabiliriz. Büyük organizasyon almak önemli ama 2024 Paris bizim için çok daha önemli. O yüzden yatırımları sporcularımıza yönlendirmeyi tercih ediyoruz." şeklinde konuştu.

Turnaoğlu: "Uzun dönemli sponsorluk anlaşması"

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, 2003'te Türkiye Voleybol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması yaparak güzel bir hikaye yazmaya başladıklarını ve aynısını Türkiye Triatlon Federasyonu ile yapmak istediklerini dile getirdi.

P&G'nin dünyada spora destek veren önemli şirketlerden biri olduğunu vurgulayan Turnaoğlu, "Sponsorluğumuz kadın voleybol takımına çok uğurlu geldi. Futbolda Türk milli takımıyla Brezilya'ya sponsor olduk. Head&Shoulders ile basketbol milli takımıza destek veriyoruz. Fenerbahçe Beko'nun sponsorlarından biriyiz." ifadelerini kullandı.

Triatlonun önemli spor dallarından biri olduğu kaydeden Turnaoğlu, "Böyle bir spor dalına destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Oral-B, üstün teknolojisi ve şık tasarımıyla tüketicilerimizin güçlü dişler, sağlıklı diş etleri ve ferah bir nefese sahip olmasını sağlıyor. Bu da tüketicilerimize güç, dayanıklılık ve özgüven duygusu veriyor. Yani bir diğer deyişle, 'içinizdeki triatleti' ortaya çıkartıyor. Bu nedenle 'Oral-B ile Gücüne Güç Kat' diyoruz. Triatlon bir hikaye yazacağımıza inandığımız bir alan. İnşallah Paris yolunda Triatlon Federasyonumuzla bu hikayeyi yazacağız." şeklinde konuştu.

Triatlonun Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip olduğunu anlatan Turnaoğlu, şunları söyledi:

"Sayın başkanımız ve federasyonumuzun liderliğinde güzel etkinlikler yapılıyor. Pandemi geçtikten sonra triatlonun halkla buluşturulmasında Oral-B de destek olacak. Uzun dönemli sponsorluk çalışması. Paris yolunda sponsorluk anlaşması gibi düşünebiliriz. 2024 giden yolda bunu beraber güçlendirmek istiyoruz. Sponsorluk anlaşmaları 10 yıllık yapılmıyor, 2 yıllık veya 2 artı bir şeklinde oluyor. P&G'nin anlaşmaları yıllarca sürüyor."

Triatletler Esra Nur Gökçek ve Gültiğin Er de sponsorluk anlaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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