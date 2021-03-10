Türkiye Triatlon Federasyonu ve Shimano Türkiye, 2021'deki projelerle ilgili görüştü

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Shimano Türkiye Genel Müdürü Metin Cengiz, bu yıl triatlona verilebilecek destekleri değerlendirmek için bir araya geldi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ve Shimano Türkiye Genel Müdürü Metin Cengiz, bu yıl triatlona verilebilecek destekleri değerlendirmek için bir araya geldi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, görüşmenin Shimano Türkiye'nin İzmir'de bulunan merkez ofisinde gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıda, Yalçınkaya ve Cengiz'in, bu yıl içinde gerçekleştirilecek milli takım kamplarına, ulusal ve uluslararası yarışlara teknik destek noktasında yapılacak katkının ayrıntılarını konuştuğu ifade edildi.

Bisiklet ve triatlon dünyasındaki güncel gelişmelerin de konuşulduğu görüşmede, Yalçınkaya'ya Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Serkan Şimşek'in eşlik ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki