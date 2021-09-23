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Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu 23 Ekim'de düzenlenecek

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Türkiye Triatlon Federasyonu Olağan Genel Kurulu 23 Ekim'de düzenlenecek

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Ekim Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyonun açıklamasına göre, 23 Eylül Perşembe günü delegelerin belirlenmesi için TTF Genel Merkezi'nde kura çekimi yapılacak.

Toplantının, Maltepe Mahallesi Şehit Daniş Tunalıgil Sokak'ta bulunan federasyon binasında yapılacağı belirtildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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