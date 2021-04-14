Türkiye Triatlon Federasyonu, Didim Triatlonu için kayıtların başladığını duyurdu

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Didim Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek Didim Triatlonu için kayıtlar başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Didim Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek Didim Triatlonu için kayıtlar başladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Aydın'ın Didim ilçesinde 1-2 Mayıs tarihlerinde tüm kategorilerde yapılacak yarışlara başvurunun TTF üye portalı üzerinden 25 Nisan Pazar günü saat 23.59'a kadar kredi kartı ödeme seçeneği ile yapılabileceği kaydedildi.

Federasyon, organizasyona katılacak tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak