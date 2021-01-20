Türkiye Triatlon Federasyonu, çevrim içi eğitim düzenleyecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, "Triatlon Eğitim Günleri" başlıklı eğitim dizisine 2021 yılında da devam edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu, "Triatlon Eğitim Günleri" başlıklı eğitim dizisine 2021 yılında da devam edecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, geride kalan yıl düzenlenmeye başlanan ve oldukça ilgi gören eğitim programının bu sene de çevrim için olarak organize edileceği belirtildi.

"Spor ve İletişim" ile "Antrenman ve Çocuk" başlıklarıyla 24 Ocak Pazar günü yapılacak programa katılmak isteyenlerin, federasyonun internet sitesindeki başvuru formunu doldurması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki