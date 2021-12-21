Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya'dan İstanbul Valisi Yerlikaya'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Triatlon Federayonundan yapılan açıklamada, Yalçınkaya'nın eylül ayında yapılan İstanbul Boğaziçi Triatlonu'na katkılarından dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkür ettiği ifade edildi.

Ziyarette, 2022 yılında uluslararası bir katılımla yapılması planlanan organizasyonun ayrıntılarının konuşulduğu ve 2023 Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşmesi konusunda fikir alış verişinde bulunulduğu aktarıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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