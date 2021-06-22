Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'nda judoda 5 sporcu ile temsil edilecek
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında 5 sporcuyla tatamide yer alacak.
Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında 5 sporcuyla tatamide yer alacak.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), sosyal paylaşım sitesinden yapılan duyuruda Uluslararası Judo Federasyonunun resmi olimpik sıralama listesini açıkladığı belirtildi.
TMOK'un paylaşımında listeye göre kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank'ın Tokyo 2020 kotası kazandığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur