Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'nda judoda 5 sporcu ile temsil edilecek
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Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'nda judoda 5 sporcu ile temsil edilecek

Türkiye, Tokyo Olimpiyatları'nda judoda 5 sporcu ile temsil edilecek
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında 5 sporcuyla tatamide yer alacak.

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo branşında 5 sporcuyla tatamide yer alacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), sosyal paylaşım sitesinden yapılan duyuruda Uluslararası Judo Federasyonunun resmi olimpik sıralama listesini açıkladığı belirtildi.

TMOK'un paylaşımında listeye göre kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank'ın Tokyo 2020 kotası kazandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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