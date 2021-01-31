KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip

31.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:00

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal edilmesinin ardından bu organizasyona talip olduklarını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Tokyo Olimpiyatları için Londra'da nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nın iptal edilmesinin ardından bu organizasyona talip olduklarını söyledi.

Gözgeç, AA muhabirine, İngiltere'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle organizasyonun Londra'da yapılmasından vazgeçildiğini belirtti.

Bu sürecin ardından organizasyonun Türkiye'de yapılması için çalışmalara başladıklarını anlatan Gözgeç, "Avrupa Kota Müsabakaları'na talip olacağız. Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunacağız. Türkiye'de yapılması için çok cazip tekliflerimiz olacak. İngiltere'de sporcu başı bir günlük yatak parası 150 pound. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Boks Federasyonu bünyesinden karşılayıp gerekirse para almayacağız. Cazip olsun diye böyle bir teklifimiz olacak. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener'den de yardım talep edeceğiz. Benim de kendi kişisel girişimlerim var." ifadelerini kullandı.

Gözgeç, organizasyonunun Türkiye'de yapılmasının Türk boksörlere avantaj sağlayacağını dile getirerek, "Psikolojik olarak sporcular üzerinde çok büyük etkisi olacak. Türkiye'nin dışındaki her yer bize gurbet ama kendi evimizde olunca sporculara öz güven gelecek. Organizasyonda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağız. Bir otelin içinde 7 günlük yaşam olacak. Ondan sonra da sağ salim memleketlerine göndereceğiz. Tarih değişmezse nisan ayının 22'sinde olacak." diye konuştu.

Kovid-19 sürecini Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha iyi yönettiğini vurgulayan Gözgeç, "Ülke olarak yaptığımız organizasyonları görüyorsunuz. Dünyaya örnek organizasyon yapıyoruz. Bunu alabilirsek en kralını yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip
KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip
KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip
KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Serdar Ortaç Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KASTAMONU - Türkiye, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'na talip - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 12:00:19. #1.16#
title