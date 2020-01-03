Türkiye, tohumculukta söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor

03.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:51

Son yıllarda yerli tohum üretiminde önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Pakdemirli "Atılan bu adımlar ile üretimimiz, buna paralel ihracatımız da artış eğiliminde devam ediyor. Tohumculuk, fidan ve fide sektörüne yönelik yapılan yasal düzenlemeler ve bu sektörlerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri sayesinde sertifikalı tohumluk üretiminde 7 kat, sertifikalı tohumluk ihracatında da 8 kat artış yaşandı" açıklamasını yaptı.

HEDEF 2 MİLYON TON ÜRETİM

Bu bağlamda tohumculuk sektöründeki hedeflere koşar adım ilerlediklerini ifade eden Bakan Pakdemirli " Tohumculukta 2023 hedefimiz 2 milyon ton üreterek, 500 milyon dolarlık ihracat yapmak. Bu hedefe ulaşamamamız için hiçbir neden yok. Türkiye bu hedeflerine ulaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE TOHUMDA NET İHRACATÇI

Tohum konusunda Türkiye'nin net ihracatçı olduğunun altını da çizen Bakan Pakdemirli " 2018 verilerine göre 110 bin ton civarında tohum ihracatı, 40 bin ton civarında ithalat yapıldı. 2019'un ilk altı ayında ise 52 bin ton tohum ihraç edilerek, toplam 135 milyon dolar gelir sağlandı" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Bültenler