Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı

02.11.2019 16:16

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünde öğrencileri ile birlikte Türk bayrakları eşliğinde yüreklere dokunan bir etkinlik yapan Seçil öğretmen, sosyal medyada terör örgütü PKK yandaşları tarafından hedef gösterildi. Söz konusu videoyu hazmedemeyen terör örgütü yandaşları, Twitter üzerinden görüntüleri paylaşıp, Seçil öğretmeni adeta afişe edercesine kişisel bilgilerini paylaşıp hedef göstermeye kalktı.

TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI: SENİNLEYİZ SEÇİL ÖĞRETMEN

PKK yandaşlarının hedef göstermesinin ardından tüm Türkiye sosyal medya üzerinden Seçil öğretmene sahip çıktı. Yaşanan bu hadisenin ardından hedef gösteren profillere büyük tepki gösterilirken, terör yanlısı sosyal medya teröristleri ise korkudan hesaplarını kapatmak zorunda kaldı.

HAİNLER TARAFINDAN ŞEHİT EDİLEN ÖĞRETMENLERİMİZ

Şenay Aybüke Yalçın, Batman'da 10 Haziran'da Kozluk Belediye Başkanına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda isabet eden kurşunlar yüzünden 22 yaşındaki genç müzik öğretmeni şehit oldu.

Genç müzik öğretmenin olay sırasında bulunduğu aracı kullanan öğretmen arkadaşı İzzet Gündoğdu olayı anlatırken "Çatışmanın ortasında kaldık, Aybüke herkesi sakinleştirmeye çalışıyordu. Sakin olun dedi. Vuruldu." dedi.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın, Ekim 2016'de, 18'inci tercih yeri olan ilçeye atandığı ve atamasının yapıldığı gün sevincini sosyal medya hesabından, "Öğretmen oldum ben" sözleriyle paylaşmıştı.

NECMETTİN YILMAZ

23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yapıyordu. 16 Haziran 2017'de tatil için memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli - Pülümür karayolunda terör örgütü PKK'lı bir grup tarafından aracı kurşuna dizildi ve yakıldı.

Olayın ardından 12 Temmuz günü Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait cansız bedenin Necmettin Öğretmene ait olduğu tespit edildi. Terör örgütü PKK tarafından genç öğretmenin şehit edildiği öğrenildi.

NEŞE ALTEN

Neşe Öğretmen, 1972 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. 1993 yılında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Çavuşlu Köyü İlkokuluna atandı. Babasının yalnız gitmesini istememesi üzerine atandığı köye birlikte gittiler. Yıkık dökük bir binayı kendi çabası ile onardı.

Genç öğretmen ve babasını hain terör örgütü PKK, evlerine düzenledikleri baskınla şehit ettiler. Önce babasını Neşe Öğretmenin önünde katledip, ardından kendisini köyün çıkışına kadar sürükleyip vahşice katlettiler.

Öğretmen olma hayalini gerçekleştiren Neşe öğretmen 26 Ekim 1993'te şehit oldu.