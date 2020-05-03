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Türkiye Tenis Federasyonundan uzaktan eğitim semineri

Türkiye Tenis Federasyonundan uzaktan eğitim semineri
03.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:08

Türkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını sürecinde sporcu, antrenör, veli ve idarecilere yönelik uzaktan eğitim semineri düzenleyecek.

Türkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını sürecinde sporcu, antrenör, veli ve idarecilere yönelik uzaktan eğitim semineri düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı boyunca devam edecek seminerde beslenme, psikoloji, antrenman bilimi gibi konularda alanında uzman 14 eğitmen bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Seminerin ilk dersi, Dr. Öğr. Üyesi Gülberk Gültekin Salman tarafından "Kişisel Markalaşma ve Önemi" konu başlığı altında 6 Mayıs Çarşamba günü 17.00-18.00 saatlerinde Zoom uygulaması üzerinden verilecek.

Kaynak: AA

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