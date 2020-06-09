Türkiye Tenis Federasyonundan Trabzonspor'a başsağlığı mesajı
Türkiye Tenis Federasyonu, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.
09.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:11
Türkiye Tenis Federasyonu, hayatını kaybeden Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger için başsağlığı mesajı yayımladı.
Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Trabzonspor Kulübü Pazarlama Direktörü Zeynep Sünger'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Kaynak: AA