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Türkiye Tenis Federasyonundan İstanbul Challenger açıklaması Açıklaması

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), federasyonun yeterli ilgiyi göstermemesi nedeniyle İstanbul Challenger'ı gerçekleştiremeyeceğini açıklayan TED Spor Kulübüne sponsor arayışında gerekli desteğin verildiğini belirtti.

Türkiye Tenis Federasyonundan İstanbul Challenger açıklaması Açıklaması
23.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:46

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), federasyonun yeterli ilgiyi göstermemesi nedeniyle İstanbul Challenger'ı gerçekleştiremeyeceğini açıklayan TED Spor Kulübüne sponsor arayışında gerekli desteğin verildiğini belirtti.

TTF'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin en köklü tenis turnuvası olan İstanbul Challenger'ın 1946'dan beri düzenli olarak gerçekleştirildiği ve uluslararası başarısını da aldığı ödüllerle taçlandırdığı ifade edildi.

Türk tenisçiler için bir sıçrama tahtası niteliğindeki turnuvanın sürekliliğinin federasyonca önemsendiğinin altı çizilerek, "Yıllardır federasyon olarak büyük bir hassasiyetle turnuvanın devamlılığı için desteğimizi gösteriyoruz. 15.08.2020 tarihinde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında İstanbul Challenger'ın düzenlenmesi konusu gündeme getirilmiş ve sponsor bulunması halinde turnuvanın düzenlenmesi için federasyonun da sponsorlar ile birlikte gereken desteği vereceği kararına varılmıştır." denildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının spor organizasyonlarına etkisine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyayı etkisi altına alan, maddi ve manevi bir belirsizliği de beraberinde getiren Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok köklü turnuvanın iptal edildiği bir dönemde; turnuvalardaki izleyici yasakları, ulaşım sorunu gibi nedenlerle sponsorlar da turnuvalara desteklerde ekonomik yönden bir kısıtlamaya gitmiştir. Bütün kulüplerimize yaklaşımımızda olduğu gibi birçok milli tenisçimizi yetiştiren TED Spor Kulübü'ne de gereken ilgi federasyonumuzca gösterilmiş, kulübümüze bu süreçte sponsor arayışlarında da destek olunmuştur. Federasyonumuzun girişimleri ile kısmi olarak sponsor bulunmuş ve farklı sponsorlar ile görüşmeler de devam ederken TED Spor Kulübü turnuvayı gerçekleştirmeyeceğine dair bir açıklama yapmıştır. Türk tenisinde bir gelenek haline gelen bu önemli turnuvamızın devamlılığının sağlanması için federasyon olarak turnuvanın düzenlenmesine yönelik desteğimizin bugünlerde olduğu gibi gelecek yıllarda da devam edeceğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz."

TED Spor Kulübünden turnuvanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada ise "Kulübümüz tarafından 72 yıldır yapılmakta olan ve salt ülkemizin değil uluslararası sporun da en sürekli ve başarılı organizasyonları arasında yer almış, alanında Türkiye'ye bir dünya birinciliği ve ikinciliği armağan etmiş olan İstanbul Challenger bu yıl elimizde olmayan nedenlerle maalesef gerçekleştirilemeyecektir. Dünya çapında yaşanan salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, sponsor ve izleyici yoksunluğu, ulaşım sorunları bir yana Türkiye Tenis Federasyonunun da TED'e ve turnuvamıza yeterli ilgiyi göstermemesi bu kararı almamıza yol açmıştır. Üzüntümüz sonsuzdur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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